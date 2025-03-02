Мирної угоди для України ще немає, треба визначитися з гарантіями від Європи, — генсек НАТО Рютте

Марк Рютте заявив, що союзники прагнуть унеможливити повторну агресію з боку РФ.

Фото: Sky News

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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що мирної угоди для України ще немає. Він підкреслив, що потрібно визначиться з гарантіями безпеки від Європи. Про це пише The Guardian.

Він зазначив, що союзники хочуть переконатися, що Путін більше не спробує напасти на Україну. Це зі свого боку означатиме, що "європейці будуть активно діяти в Україні, щоб гарантувати збереження миру, його стійкість, міцність і довговічність".

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Британії Кір Стармер анонсував нову зустріч з президентом США Дональдом Трампом стосовно мирного угоди щодо України. Також він додав, що Британія й Франція розроблять план припинення бойових дій в Україні.

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