Британія й Франція розроблять план припинення бойових дій в Україні, — Стармер

Після опрацювання план буде представлений Сполученим Штатам.

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У Лондоні 2 березня відбувся саміт європейських лідерів щодо України. Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що було досягнуто домовленості з Францією про розробку плану припинення бойових дій, який пізніше буде представлений Сполученим Штатам.

"Ми домовилися, що Британія разом із Францією та, можливо, ще однією-двома країнами працюватиме з Україною над планом припинення бойових дій, а потім обговоримо цей план зі США", - сказав Стармер.

Прем'єр-міністр також закликав не втрачати зосередженість на досягненні тривалого миру в Україні.

Нагадаємо, Кір Стармер анонсував нову зустріч з президентом США Дональдом Трампом стосовно мирного угоди щодо України.

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