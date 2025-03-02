Британия и Франция разрабатывают план прекращения боевых действий в Украине, — Стармер

После разработки план будет представлен Соединенным Штатам.

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В Лондоне 2 марта состоялся саммит европейских лидеров по Украине. Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что была достигнута договоренность с Францией о разработке плана прекращения боевых действий, который позже будет представлен Соединенным Штатам.

"Мы договорились, что Британия вместе с Францией и, возможно, еще одной-двумя странами будет работать с Украиной над планом прекращения боевых действий, а затем обсудим этот план с США", - сказал Стармер.

Премьер-министр также призвал не терять сосредоточенность на достижении продолжительного мира в Украине.

Напомним, Кир Стармер анонсировал новую встречу с президентом США Дональдом Трампом по мирному соглашению по Украине.

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