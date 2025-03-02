Премьер Британии Стармер анонсировал новую встречу с Трампом по мирному плану для Украины

Мы согласились, что очень скоро встретимся с американским президентом, чтобы сотрудничать до тех пор, пока у нас нет общего плана», — премьер Британии Кир Стармер.

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер анонсировал новую встречу с президентом США Дональдом Трампом по мирному соглашению по Украине. Об этом сообщает SkyNews.

"Пока нам нужно сотрудничать с Америкой. Мы согласились, что очень скоро встретимся с американским президентом, чтобы сотрудничать до тех пор, пока у нас нет общего плана", - подчеркнул Стармер.

Он добавил, что Британия, Франция и другие страны согласились работать с Украиной "над планом прекращения боевых действий". По его словам, этот план будет потом обсуждаться с Соединенными Штатами, "и этот план будет реализовываться совместно".

Также Стармер сообщил, что мирное соглашение должно включать Россию, но оно не может диктовать условия.

Ранее Стармер сообщил результаты саммита в Лондоне 2 марта.

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