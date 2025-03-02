Владимир Зеленский встретился с королем Чарльзом III

После саммита европейских лидеров по Украине Зеленский встретился с королем Чарльзом III.

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Президент Украины Владимир Зеленский встретился с королем Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльзом III у имения Сандрингем на востоке Англии. Об этом сообщает Sky News.

Сразу после саммита по вопросам войны в Украине Зеленский отправился на встречу с королем Чарльзом III в королевское имение.

Президент Украины прибыл в королевскую резиденцию вертолетом, где его лично поздравил британский монарх.

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