Туск заявил о необходимости более проработанного плана мирных переговоров с РФ

Премьер-министр Польши Дональд Туск отметил необходимость предложить формат, в котором Европа, Турция и Канада могли бы объединить усилия для создания «конкретного плана переговоров».

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Премьер-министр Польши Дональд Туск по итогам саммита в Лондоне заявил, что союзникам нужен более разработанный план мирных переговоров.

Он отметил необходимость предложить формат, в котором Европа, Турция и Канада могли бы объединить усилия для создания «конкретного плана переговоров» с Россией по поводу войны в Украине.

"Мы все сейчас чувствуем, что никто не имеет четкого плана, а это ощущение хаоса, временных решений... иногда вызывает эмоции, как это произошло во время того невыгодного зрелища в Вашингтоне несколько дней назад, которого мы все предпочли бы избежать", - отметил он.

Туск добавил, что лидеры должны "спокойно предложить системную, общую" позицию, которая поможет сформировать предстоящие переговоры от имени стран-союзников.

Туск также выразил надежду, что единство участников встречи произведет впечатление на Дональда Трампа и поможет ему с большей приверженностью отнестись к некоторым запросам Украины.

Он также рассказал, что многие лидеры делились своими впечатлениями от встречи Владимира Зеленского с Трампом, причем некоторые выражали «мрачные» оценки, но все отмечали необходимость единства.

Кроме того, Туск заявил, что во время встречи не обсуждали гарантии безопасности для Украины, еще раз подчеркнул, что любые такие декларации должны быть четко обязывающими, чтобы не создавать «ложной иллюзии безопасности».

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