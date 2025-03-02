Туск заявив про необхідність більш опрацьованого плану мирних переговорів із РФ

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив на необхідності запропонувати формат, у якому Європа, Туреччина та Канада могли б об’єднати зусилля для створення «конкретного плану переговорів».

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Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск за підсумками саміту у Лондоні заявив, що союзникам потрібен більш розроблений план мирних переговорів з РФ. Про це пише The Guardian.

Він наголосив на необхідності запропонувати формат, у якому Європа, Туреччина та Канада могли б об’єднати зусилля для створення «конкретного плану переговорів» із Росією щодо війни в Україні.

«Ми всі зараз відчуваємо, що ніхто не має чіткого плану, а це відчуття хаосу, тимчасових рішень... іноді викликає емоції, як це сталося під час того невигідного видовища у Вашингтоні кілька днів тому, якого ми всі воліли б уникнути», — зазначив він.

Туск додав, що лідери повинні «спокійно запропонувати системну, спільну» позицію, яка допоможе сформувати майбутні переговори від імені країн-союзників.

Туск також висловив сподівання, що єдність учасників зустрічі справить враження на Дональда Трампа і допоможе йому з більшою прихильністю поставитися до деяких запитів України.

Він також розповів, що багато лідерів ділилися своїми враженнями від зустрічі Володимира Зеленського з Трампом, причому деякі висловлювали «похмурі» оцінки, але всі наголошували на необхідності єдності.

Крім того, Туск заявив, що під час зустрічі не обговорювали гарантії безпеки для України, та ще раз наголосив, що будь-які такі декларації мають бути чітко зобов’язуючими, щоб не створювати «хибної ілюзії безпеки».

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