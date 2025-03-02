ЕС не будет признавать договоренности вроде Минских, — Кир Стармер подвел итоги саммита в Лондоне

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер по итогам саммита 2 марта по Украине заявил, что Европа планирует создать «коалицию доброй воли», чтобы защитить Украину и гарантировать мир в стране.
«Мы будем и дальше развивать коалицию, чтобы защитить соглашение в Украине и гарантировать мир. Не все страны смогут внести свой вклад, но это не значит, что мы будем сидеть сложа руки. Напротив, желающие активизируют планирование уже сейчас с реальной срочностью. Великобритания вместе с другими странами готова поддержать эту идею с помощью наземной техники и самолетов в воздухе», – заявил Стармер.
Также он отметил, что Украина должна быть за столом переговоров по завершению войны.
Кроме того, Стармер объявил, что лидеры государств согласовали на саммите в Лондоне следующее:
- продолжение оказания военной помощи Украине, пока идет война, а также усиление экономического давления на Россию;
– любой длительный мир должен обеспечить суверенитет и безопасность Украины. Украина должна быть за столом любых мирных переговоров;
- в случае заключения мирного соглашения европейские лидеры будут стремиться сдержать любое будущее вторжение России в Украину;
- ЕС не будет признавать договоренности типа Минских;
– Британия предоставит Украине еще £1,6 млрд в кредит для закупки 5 тыс. ракет ПВО;
- Великобритания и Франция разработают план прекращения боевых действий в Украине;
- мы отправим контингент в Украину, чтобы защитить исполнение мирного соглашения;
- мирное соглашение должно включать Россию, но она не может диктовать условия.
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