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Володимир Зеленський зустрівся із королем Чарльзом III

20:31, 2 березня 2025
Після саміту європейських лідерів щодо України Зеленський зустрівся з королем Чарльзом III.
Володимир Зеленський зустрівся із королем Чарльзом III
Фото: Joe Giddens/Pool via REUTERS
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Президент України Володимир Зеленський зустрівся із королем Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Чарльзом III біля маєтку Сандрингем на сході Англії. Про це повідомляє Sky News.

Одразу після саміту щодо питань війни в Україні Зеленський вирушив на зустріч з королем Чарльзом III до королівського маєтку.

Президент України прибув до королівської резиденції гелікоптером, де його особисто привітав британський монарх. 

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Володимир Зеленський Велика Британія

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