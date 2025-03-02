Володимир Зеленський зустрівся із королем Чарльзом III

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із королем Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Чарльзом III біля маєтку Сандрингем на сході Англії. Про це повідомляє Sky News.
Одразу після саміту щодо питань війни в Україні Зеленський вирушив на зустріч з королем Чарльзом III до королівського маєтку.
Президент України прибув до королівської резиденції гелікоптером, де його особисто привітав британський монарх.
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