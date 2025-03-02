Володимир Зеленський зустрівся із королем Чарльзом III

Після саміту європейських лідерів щодо України Зеленський зустрівся з королем Чарльзом III.

Фото: Joe Giddens/Pool via REUTERS

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Президент України Володимир Зеленський зустрівся із королем Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Чарльзом III біля маєтку Сандрингем на сході Англії. Про це повідомляє Sky News.

Одразу після саміту щодо питань війни в Україні Зеленський вирушив на зустріч з королем Чарльзом III до королівського маєтку.

Президент України прибув до королівської резиденції гелікоптером, де його особисто привітав британський монарх.

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