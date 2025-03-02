Мирного соглашения для Украины еще нет, нужно определиться с гарантиями от Европы, — генсек НАТО Рютте

Марк Рютте заявил, что союзники стремятся сделать невозможным повторную агрессию со стороны РФ.

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что мирного соглашения для Украины еще нет. Он подчеркнул, что нужно определиться с гарантиями безопасности от Европы. Об этом пишет The Guardian.

Он отметил, что союзники хотят убедиться, что Путин больше не попытается напасть на Украину. Это будет со своей стороны означать, что "европейцы будут активно действовать в Украине, чтобы гарантировать сохранение мира, его устойчивость, прочность и долговечность".

Напомним, что премьер-министр Британии Кир Стармер анонсировал новую встречу с президентом США Дональдом Трампом по мирному соглашению по Украине. Также он добавил, что Великобритания и Франция разработают план прекращения боевых действий в Украине.

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