Практика судів
  1. В Україні

Ми готові її підписати, — Володимир Зеленський про угоду щодо корисних копалин

08:12, 1 березня 2025
Володимир Зеленський зазначив, що США «хотіли цю угоду, ми не проти цієї угоди, але ми хочемо розуміти, яке місце гарантії безпеки займуть у цій угоді».
Ми готові її підписати, — Володимир Зеленський про угоду щодо корисних копалин
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», після зустрічі у Білому дому президент США Дональд Трамп повідомив, що підписання угоди про корисні копалини 28 лютого не прогнозується.

Згодом Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова підписати угоду зі США щодо корисних копалин. Про це він сказав в інтерв’ю FOX News.

«Ми готові до цього», - сказав Зеленський у відповідь на запитання щодо угоди про корисні копалини, підписання якої хоч і очікувалося під час візиту президента до Вашингтона.

«Це буде перший крок до гарантій безпеки», - сказав він.

Також Зеленський відповів, чи зможе Україна протриматись без допомоги США.

«Це буде важко для нас, без вашої підтримки, але ми не можемо втрачати наші цінності», - сказав Глава держави.

Володимир Зеленський заявив, що США «хотіли цю угоду (про копалини), ми не проти цієї угоди, але ми хочемо розуміти, яке місце гарантії безпеки займуть у цій угоді».

«Я думаю, що міністри повинні підписати цю угоду, я не знаю, коли вони це зроблять. Це залежить від американської сторони», - додав Президент.

Нагадаємо, Володимир Зеленський у розмові з Трампом наголосив на необхідності надання надійних гарантій безпеки з боку США. Однак чіткої відповіді стосовно цих гарантій від Трампа не отримав.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

США Україна Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Судам пропонують заборонити пом’якшувати покарання чи призначати іспитовий строк за ухилення від мобілізації і незаконне перенаправлення за кордон — законопроект

До Верховної Ради внесли законопроект, яким пропонується заборонити судам призначати більш м’яке покарання чи покарання з іспитовим строком для ухилянтів та осіб, які сприяли незаконному перетину кордону.

Народні депутати змогли імплементувати директиву ЄС у законопроект навіть без її офіційного перекладу

Депутатам вдалося написати законопроект про імплементацію директиви ЄС навіть без її офіційного перекладу.

Верховна Рада підтримала виключення норми про тримання в ізоляторах тимчасового тримання поліції обвинувачених та засуджених

Також в ІТУ Нацполіції не будуть тримати осіб, стосовно яких як запобіжний захід застосовано тримання під вартою – Рада прийняла законопроект за основу.

Комітет рекомендував Раді схвалити зміни до Земельного, Виборчого та інших кодексів стосовно адміністративно-територіального устрою

Законопроект передбачає внесення змін до 6 кодексів, зокрема, Виборчого кодексу, Земельного кодексу, Кодексу про надра, і 66 законів, зокрема про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку та про регулювання містобудівної діяльності.

Верховний Суд підтвердив вирок лікарю, який не виконав необхідні дії під час проведення пластичної операції

Верховний Суд залишив в силі вирок лікарю-анестезіологу, який під час проведення пластичної операції з естетичної хірургії у вигляді корекції скелета носа не здійснив належного догляду за потерпілою в період виходу її з наркозу.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео