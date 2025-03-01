Ми готові її підписати, — Володимир Зеленський про угоду щодо корисних копалин

Володимир Зеленський зазначив, що США «хотіли цю угоду, ми не проти цієї угоди, але ми хочемо розуміти, яке місце гарантії безпеки займуть у цій угоді».

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», після зустрічі у Білому дому президент США Дональд Трамп повідомив, що підписання угоди про корисні копалини 28 лютого не прогнозується.

Згодом Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова підписати угоду зі США щодо корисних копалин. Про це він сказав в інтерв’ю FOX News.

«Ми готові до цього», - сказав Зеленський у відповідь на запитання щодо угоди про корисні копалини, підписання якої хоч і очікувалося під час візиту президента до Вашингтона.

«Це буде перший крок до гарантій безпеки», - сказав він.

Також Зеленський відповів, чи зможе Україна протриматись без допомоги США.

«Це буде важко для нас, без вашої підтримки, але ми не можемо втрачати наші цінності», - сказав Глава держави.

Володимир Зеленський заявив, що США «хотіли цю угоду (про копалини), ми не проти цієї угоди, але ми хочемо розуміти, яке місце гарантії безпеки займуть у цій угоді».

«Я думаю, що міністри повинні підписати цю угоду, я не знаю, коли вони це зроблять. Це залежить від американської сторони», - додав Президент.

Нагадаємо, Володимир Зеленський у розмові з Трампом наголосив на необхідності надання надійних гарантій безпеки з боку США. Однак чіткої відповіді стосовно цих гарантій від Трампа не отримав.

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