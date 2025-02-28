Володимир Зеленський подякував США за підтримку України та візит

Президент подякував Америці та Трампу за візит, але наголосив на необхідності справедливого та тривалого миру.

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Після зустрічі в Овальному кабінеті з лідером США Дональдом Трампом Президент України Володимир Зеленський висловив слова вдячності Сполученим Штатам, народу америки та Дональду Трампу, зокрема.

«Дякую, Америко, дякую за підтримку, дякую за цей візит. Дякую Президенту, Конгресу та американському народові. Україні потрібен справедливий і тривалий мир, і ми працюємо саме для цього», - йдеться у пості.

Нагадаємо, що після зустрічі у Білому дому президент США Дональд Трамп повідомив, що підписання угоди про корисні копалини 28 лютого не прогнозується.

Президент України Володимир Зеленський і українська делегація покинули Білий дім без будь-яких коментарів для преси.

Додамо, що Володимир Зеленський у розмові з Трампом наголосив на необхідності надання надійних гарантій безпеки з боку США. Однак чіткої відповіді стосовно цих гарантій від Трампа не отримав.

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