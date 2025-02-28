Владимир Зеленский поблагодарил США за поддержку Украины и визит

Президент поблагодарил Америку и Трамп за визит, но отметил необходимость справедливого и длительного мира.

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После встречи в Овальном кабинете с лидером США Дональдом Трампом президент Украины Владимир Зеленский выразил слова благодарности Соединенным Штатам, американскому народу и Дональду Трампу, в частности.

«Спасибо, Америка, спасибо за поддержку, спасибо за этот визит. Благодарю Президента, Конгресс и американский народ. Украине нужен справедливый и долгосрочный мир, и мы работаем именно для этого», – говорится в посте.

Напомним, что после встречи в Белом доме президент США Дональд Трамп сообщил, что подписание соглашения о полезных ископаемых 28 февраля не прогнозируется.

Президент Украины Владимир Зеленский и украинская делегация покинули Белый дом без каких-либо комментариев для прессы.

Добавим, что Владимир Зеленский в разговоре с Трампом отметил необходимость предоставления надежных гарантий безопасности со стороны США. Однако четкого ответа на эти гарантии от Трампа не получил.

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