Владимир Зеленский покидает Белый дом – по всей видимости, подписание соглашения 28 февраля не состоится

Совместная пресс-конференция президентов Трампа и Зеленского отменена.

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После встречи в Белом доме президент США Дональд Трамп сообщил, что подписание соглашения о полезных ископаемых 28 февраля не прогнозируется.

Президент Владимир Зеленский покидает Белый дом.

«Сегодня у нас была очень значимая встреча в Белом доме. Мы узнали многое, что невозможно понять без разговора под таким давлением», – заявил Трамп и добавил, что соглашение будет подписано, когда Украина «будет готова к миру».

Напомним, Владимир Зеленский в разговоре с Трампом отметил необходимость предоставления надежных гарантий безопасности со стороны США. Однако четкого ответа на эти гарантии от Трампа не получил.

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