Украина договорилась о седьмом пересмотре программы с МВФ – Денис Шмыгаль

Общий объем программы составляет около $15,5 млрд.

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Украина и МВФ достигли договоренности на уровне персонала по седьмому пересмотру программы Механизма расширенного финансирования (EFF). Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.

Общий объем программы составляет около $15,5 млрд.

По словам Шмыгаля, очередной транш Украина сможет получить после утверждения пересмотра Исполнительным советом директоров МВФ.

Как писала «Судебно-юридическая газета», 20 февраля в Киеве начала работу миссия Международного валютного фонда (МВФ) во главе с Гевином Греем. Предметом является обсуждение с представителями власти Украины 7-го пересмотра Программы расширенного финансирования (EFF). Если Украина успешно пройдет этот пересмотр, то получит в бюджет 917,54 млн долларов, что по сравнению с некоторыми грантами является относительно небольшой суммой. Впрочем, дело не только в деньгах, но и в том, что выполнение требований МВФ является «маяком» для предоставления средств от других партнеров.

Перед этим, 20 февраля, как писала «Судебно-юридическая газета», председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и глава бюджетного Комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа встречались с миссией МВФ, прибывшей в Киев для анализа ситуации и проверки выполнения реформ.

Гетманцев тогда охарактеризовал разговор как «тяжелый», а Пидласа отметила, что с миссией МВФ говорили также и об использовании средств инициативы ERA, финансируемой из доходов от замороженных российских активов ($50 млрд от G7).

Добавим, что Гетманцев очертил структурные маяки для привлечения в 2025 году Украиной $2,7 млрд от МВФ.

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