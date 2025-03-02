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В Украине значительно выросли цены на морковь – в чем причина

07:54, 2 марта 2025
Стоимость моркови сейчас в 3,6 раза выше, чем была в прошлом году.
В Украине значительно выросли цены на морковь – в чем причина
Источник фото: Nick Fewings / Unsplash
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На рынке Украины на этой неделе наблюдалось подорожание моркови. Об этом пишут аналитики проекта EastFruit.

Как указывается, рост цен обусловлен заметным увеличением торговой активности в этом сегменте. В то же время большинство хозяйств приостановили продажи моркови высокого качества, ожидая еще большего роста цен.

Так, в настоящее время украинским хозяйствам удается реализовывать морковь по цене 27-34 грн/кг, что в среднем на 10% дороже, чем неделей ранее.

При этом сообщается, что на сегодняшний день продажи моркови в Украине уже ведутся в среднем в 3,6 раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года.

«При этом участники рынка не исключают, что тенденция роста цен может быть временным явлением. По их мнению, дальнейшее подорожание может мотивировать фермеров начать распродажу моркови из хранилищ, что приведет к увеличению поставок и, как следствие, к снижению цен», – отмечают аналитики.

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