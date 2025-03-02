В Україні відчутно зросли ціни на моркву – в чому причина

Вартість моркви наразі у 3,6 рази вища, аніж була минулого року.

Джерело фото: Nick Fewings / Unsplash

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На ринку України цього тижня спостерігалося подорожчання моркви. Про це пишуть аналітики проекту EastFruit.

Як вказується, зростанню цін сприяє помітне підвищення торговельної активності у цьому сегменті. У той же час більшість господарств призупинили продажі моркви високої якості в очікуванні ще більшого зростання цін.

Так, наразі українським господарствам вдається реалізовувати моркву за ціною 27-34 грн/кг, що в середньому на 10% дорожче ніж тижнем раніше.

Водночас вказується, що продажі моркви в Україні на сьогоднішній день вже ведуться в середньому в 3,6 рази дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.

«При цьому учасники ринку не виключають, що тенденція зростання цін може бути тимчасовим явищем. На їхню думку, подальше подорожчання може мотивувати фермерів розпочати розпродаж моркви зі сховищ, що призведе до збільшення постачання і, як наслідок, до зниження цін», - кажуть аналітики.

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