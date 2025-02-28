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Либо мы заключаем эту сделку, либо вы выходите из этой сделки – Дональд Трамп пообщался с Владимиром Зеленским

19:47, 28 февраля 2025
Владимир Зеленский привел пример, почему простая дипломатия не работает, а Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс призвали его признать проблемы с нехваткой людей в армии.
Либо мы заключаем эту сделку, либо вы выходите из этой сделки – Дональд Трамп пообщался с Владимиром Зеленским
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Во время общения в Овальном кабинете 28 февраля между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским возникла определенная дискуссия относительно того, когда и на каких условиях должно быть прекращение огня. По мнению Зеленского, необходимы гарантии безопасности. Вице-президент США Джей Ди Вэнс говорил о необходимости дипломатии.

Однако Владимир Зеленский напомнил Трампу и Вэнсу, что в 2019 году в Париже уже подписывал соглашение в рамках «нормандской четверки». Он отметил, что «и Макрон, и Меркель тогда подтвердили прекращение огня». «Но Путин нарушил наше соглашение», – подчеркнул Зеленский и добавил, что даже обмена пленными не произошло.

«О какой дипломатии здесь может идти речь? О чем вы говорите? Какая дипломатия?» – заявил Зеленский.

Джей Ди Вэнс начал говорить о нехватке мужчин в Украине, которые могут воевать. «Я знаю историю, я вижу, что происходит с украинским народом. Почему вы не признаете, что у вас есть проблемы, что вам не хватает людей для армии?» – заявил Вэнс.

На это Зеленский отметил, что вообще-то с войной «у всех есть проблема». «Океан вас отделяет. Но вы это почувствуете», – сказал он, обращаясь к Трампу и Венсу. Те, в свою очередь, заметили, что он не может предсказывать ситуацию.

Далее Вэнс напомнил, что Владимир Зеленский во время избирательной кампании в США ездил в «колеблющийся штат» Пенсильвания.

«Вы поехали в Пенсильванию и участвовали в кампании на стороне оппонентов. А теперь Президент Трамп пытается вам помочь. Ваша страна в большом кризисе, мы пытаемся вам помочь», – сказал Вэнс.

В свою очередь, Трамп отметил, что США предоставили 350 миллиардов долларов помощи и оружие. По его мнению, прекращение огня должно предшествовать соглашению.

Также Трамп назвал действия Джо Байдена на посту президента «демократической махинацией», не уточняя, о чем именно идет речь.

«Я дал вам возможность выступать с позиции силы. А можете ли вы выступать с позиции силы без США? Ваши люди – смельчаки.

Либо мы заключаем эту сделку, либо вы выходите из этой сделки. Я понимаю, что это будет тяжело. Но у вас нет карт на руках. Когда мы подпишем это соглашение, оно улучшит ваше положение. Но нужно выражать благодарность. Вы ее не выражаете, это не очень хорошо с вашей стороны», – подытожил Трамп.

Далее в 20:00 ожидается подписание соглашения относительно полезных ископаемых Украины, а затем – возможно – пресс-брифинг президентов перед журналистами.

Автор: Наталя Мамченко

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США Украина Дональд Трамп Владимир Зеленский

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