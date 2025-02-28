Трамп заявил, что без компромиссов нельзя заключать никаких сделок, но надеется, что их не будет

Дональд Трамп заявил о важности идти на компромиссы, отвечая на вопрос о завершении войны.

Источник фото: Getty Images

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Президент США Дональд Трамп заявил о важности идти на компромиссы, отвечая на вопрос о завершении войны РФ против Украины во время совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.

«Без компромиссов нельзя заключать никаких сделок. Так что, безусловно, ему придется пойти на определенные компромиссы, но, надеюсь, их не будет. Возможно, кто-то думает, что ему не придется идти на компромиссы. Это все. Это все, что нам нужно сделать», – сказал Трамп и подчеркнул, что он участвует в сделке «как арбитр, как посредник».

«Когда мы говорим о безопасности, дайте возможность договориться сначала. Я не беспокоюсь сейчас о безопасности», – сказал Трамп, говоря о гарантиях безопасности.

Отметим, что Дональд Трамп заявил, что оглашение по полезным ископаемым является «большим обязательством США».

Как мы писали, президент США Дональд Трамп встретил Владимира Зеленского возле Белого дома, которые прибыл на встречу 28 февраля.

Ожидается, что состоится подписание соглашения о редкоземельных ископаемых.

Ранее советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк сообщал, что соглашение о полезных ископаемых с Соединенными Штатами будет предусматривать дополнительные положения, касающиеся экономического сотрудничества и гарантий безопасности для Украины.

Напомним, что Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон 28 февраля для подписания соглашения об ископаемых с президентом США Дональдом Трампом.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 26 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство приняло решения, необходимые для подписания соглашения между Украиной и США о создании Инвестиционного фонда восстановления.

Также мы писали, что Верховная Рада не поддержала вызов министров для объяснения деталей одобренного Кабмином соглашения с США по поводу полезных ископаемых.

Напомним, 26 февраля в СМИ появился текст соглашения, запланированного между США и Украиной, об установлении правил и условий Инвестиционного фонда восстановления.

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