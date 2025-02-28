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Дональд Трамп: Соглашение по полезным ископаемым является «большим обязательством США» и будет подписано сегодня

18:54, 28 февраля 2025
Президент Украины также сказал журналистам, что хочет обсудить то, что «США готовы сделать» во время встречи с Трампом.
Дональд Трамп: Соглашение по полезным ископаемым является «большим обязательством США» и будет подписано сегодня
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Президент США Дональд Трамп и Президент Украины Владимир Зеленский разговаривают с журналистами в Овальном кабинете.

Трамп подтверждает, что соглашение по полезным ископаемым с Украиной будет подписано сегодня, и говорит, что «у нас есть нечто очень справедливое».

«Это большое обязательство со стороны США», – добавляет он.

Со своей стороны, Зеленский надеется, что «этот документ станет шагом вперед для Украины».

Президент Украины также сказал журналистам, что хочет обсудить то, что «США готовы сделать» во время встречи с Трампом.

Владимир Зеленский привез пояс боксера Усика в США. Также он показал Трампу фото украинских бойцов, которые вернулись из плена.

Как мы писали, президент США Дональд Трамп встретил Владимира Зеленского возле Белого дома, которые прибыл на встречу 28 февраля.

Ожидается, что состоится подписание соглашения о редкоземельных ископаемых.

Ранее советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк сообщал, что соглашение о полезных ископаемых с Соединенными Штатами будет предусматривать дополнительные положения, касающиеся экономического сотрудничества и гарантий безопасности для Украины.

Напомним, что Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон 28 февраля для подписания соглашения об ископаемых с президентом США Дональдом Трампом.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 26 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство приняло решения, необходимые для подписания соглашения между Украиной и США о создании Инвестиционного фонда восстановления.

Также мы писали, что Верховная Рада не поддержала вызов министров для объяснения деталей одобренного Кабмином соглашения с США по поводу полезных ископаемых.

Напомним, 26 февраля в СМИ появился текст соглашения, запланированного между США и Украиной, об установлении правил и условий Инвестиционного фонда восстановления.

 

Автор: Наталя Мамченко

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Дональд Трамп Владимир Зеленский

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