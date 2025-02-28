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Ермак и Зеленский встретились с двухпартийной делегацией Сената США в Вашингтоне – фото

18:47, 28 февраля 2025
Стороны обсудили продолжение военной помощи и справедливый мир.
Ермак и Зеленский встретились с двухпартийной делегацией Сената США в Вашингтоне – фото
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Украинская делегация во время визита в Соединенные Штаты Америки встретилась с двухпартийной делегацией Сената США в Вашингтоне.

По словам Президента Владимира Зеленского и руководителя ОПУ Андрея Ермака, стороны обсудили продолжение военной помощи нашему государству и соответствующие законодательные инициативы, встречу с Дональдом Трампом, усилия для достижения справедливого и крепкого мира и видение окончания войны и важность надежных гарантий безопасности.

«Гордимся тем, что имеем таких стратегических партнеров и друзей, как Соединенные Штаты Америки. Спасибо за неизменную двухпалатную и двухпартийную поддержку Украины на протяжении всех трех лет полномасштабной российской агрессии», - указал Зеленский.

Как мы писали, президент США Дональд Трамп встретил Владимира Зеленского возле Белого дома, которые прибыл на встречу 28 февраля.

Ожидается, что состоится подписание соглашения о редкоземельных ископаемых.

Ранее советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк сообщал, что соглашение о полезных ископаемых с Соединенными Штатами будет предусматривать дополнительные положения, касающиеся экономического сотрудничества и гарантий безопасности для Украины.

Напомним, что Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон 28 февраля для подписания соглашения об ископаемых с президентом США Дональдом Трампом.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 26 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство приняло решения, необходимые для подписания соглашения между Украиной и США о создании Инвестиционного фонда восстановления.

Также мы писали, что Верховная Рада не поддержала вызов министров для объяснения деталей одобренного Кабмином соглашения с США по поводу полезных ископаемых.

Напомним, 26 февраля в СМИ появился текст соглашения, запланированного между США и Украиной, об установлении правил и условий Инвестиционного фонда восстановления.

 

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