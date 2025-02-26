Кабмін схвалив угоду зі США про створення Інвестиційного фонду відбудови – Денис Шмигаль

Україна буде вносити до Фонду 50% майбутніх надходжень від своїх природно-ресурсних активів.

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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд ухвалив рішення, необхідні для підписання угоди між Україною та США про створення Інвестиційного фонду відбудови.

За його словами, угода матиме шість ключових позицій.

Україна та США створюють Інвестиційний фонд відбудови, який буде спільною власністю та спільно управлятиметься урядами обох наших країн.

Українські надра та ресурси залишаються українськими, вони не передаються ні у власність США, ні будь-кому іншому.

Україна буде вносити до Фонду 50% майбутніх надходжень від своїх природно-ресурсних активів.

США робитимуть внески до Фонду у вигляді коштів, фінансових інструментів та інших активів, критично важливих для відбудови України.

Зібрані Фондом кошти будуть інвестуватися виключно в проекти відбудови України. Фактично йдеться про Фонд для майбутніх поколінь українців.

В угоді враховані наші зобов'язання в межах євроінтеграційного процесу. Тобто жодних протиріч і суперечностей з нашими євроінтеграційними зобов’язаннями не виникатиме.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», угоду між Україною та США про Інвестиційний фонд відбудови будуть розробляти окремо, і вже її повинна буде ратифікувати Верховна Рада. Це випливає з коментаря Президента Володимира Зеленського, який він надав 26 лютого.

Нинішня ж угода про встановлення правил та умов Інвестиційного фонду відбудови, тобто, процедурна угода, не потребуватиме ратифікації парламенту. Її схвалить Кабмін та підпишуть міністр економіки Юлія Свириденко з українського боку та міністр фінансів США Скотт Бессент з американського.

«Наступний договір буде складніший і серйозніший. Бо наступний договір буде про фонд, про гроші, і там вже він буде мати обов’язкову ратифікацію в парламенті України», зазначив Президент Зеленський.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський прибуде до Вашингтона 28 лютого для підписання угоди про копалини.

Автор: Наталя Мамченко

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