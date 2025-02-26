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Кабмін схвалив угоду зі США про створення Інвестиційного фонду відбудови – Денис Шмигаль

19:44, 26 лютого 2025
Україна буде вносити до Фонду 50% майбутніх надходжень від своїх природно-ресурсних активів.
Кабмін схвалив угоду зі США про створення Інвестиційного фонду відбудови – Денис Шмигаль
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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд ухвалив рішення, необхідні для підписання угоди між Україною та США про створення Інвестиційного фонду відбудови.

За його словами, угода матиме шість ключових позицій.

  • Україна та США створюють Інвестиційний фонд відбудови, який буде спільною власністю та спільно управлятиметься урядами обох наших країн.
  • Українські надра та ресурси залишаються українськими, вони не передаються ні у власність США, ні будь-кому іншому.
  • Україна буде вносити до Фонду 50% майбутніх надходжень від своїх природно-ресурсних активів.
  • США робитимуть внески до Фонду у вигляді коштів, фінансових інструментів та інших активів, критично важливих для відбудови України.
  • Зібрані Фондом кошти будуть інвестуватися виключно в проекти відбудови України. Фактично йдеться про Фонд для майбутніх поколінь українців.
  • В угоді враховані наші зобов'язання в межах євроінтеграційного процесу. Тобто жодних протиріч і суперечностей з нашими євроінтеграційними зобов’язаннями не виникатиме.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», угоду між Україною та США про Інвестиційний фонд відбудови будуть розробляти окремо, і вже її повинна буде ратифікувати Верховна Рада. Це випливає з коментаря Президента Володимира Зеленського, який він надав 26 лютого.

Нинішня ж угода про встановлення правил та умов Інвестиційного фонду відбудови, тобто, процедурна угода, не потребуватиме ратифікації парламенту. Її схвалить Кабмін та підпишуть міністр економіки Юлія Свириденко з українського боку та міністр фінансів США Скотт Бессент з американського.

«Наступний договір буде складніший і серйозніший. Бо наступний договір буде про фонд, про гроші, і там вже він буде мати обов’язкову ратифікацію в парламенті України», зазначив Президент Зеленський.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський прибуде до Вашингтона 28 лютого для підписання угоди про копалини. 

Автор: Наталя Мамченко

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США Кабінет Міністрів України Денис Шмигаль

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