Кабмін схвалив угоду зі США про створення Інвестиційного фонду відбудови – Денис Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд ухвалив рішення, необхідні для підписання угоди між Україною та США про створення Інвестиційного фонду відбудови.
За його словами, угода матиме шість ключових позицій.
Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», угоду між Україною та США про Інвестиційний фонд відбудови будуть розробляти окремо, і вже її повинна буде ратифікувати Верховна Рада. Це випливає з коментаря Президента Володимира Зеленського, який він надав 26 лютого.
Нинішня ж угода про встановлення правил та умов Інвестиційного фонду відбудови, тобто, процедурна угода, не потребуватиме ратифікації парламенту. Її схвалить Кабмін та підпишуть міністр економіки Юлія Свириденко з українського боку та міністр фінансів США Скотт Бессент з американського.
«Наступний договір буде складніший і серйозніший. Бо наступний договір буде про фонд, про гроші, і там вже він буде мати обов’язкову ратифікацію в парламенті України», зазначив Президент Зеленський.
Нагадаємо, що Володимир Зеленський прибуде до Вашингтона 28 лютого для підписання угоди про копалини.
Автор: Наталя Мамченко
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