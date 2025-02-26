Держборг України перевищив 7 трильйонів гривень — Мінфін

Основна частина боргу – зовнішні зобов’язання, які становлять 5,14 трлн грн.

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Державний та гарантований державою борг України на 31 січня становив 7,068 трлн гривень або 168,99 млрд доларів. Про це свідчать дані Міністерства фінансів.

Зазначається, що основна частина боргу – зовнішні зобов’язання, які становлять 5,14 трлн грн (122,93 млрд дол.), або 72,74% від загального боргу. Внутрішній борг, відповідно, складає 1,93 трлн грн (46,07 млрд дол.), або 27,26%.

У Мінфіні додали, що протягом січня 2025 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 87,03 млрд грн і в доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг збільшився на 2,93 млрд дол. США.

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