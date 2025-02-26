Госдолг Украины превысил 7 триллионов гривен — Минфин

Основная часть долга – внешние обязательства, составляющие 5,14 трлн грн.

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Государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 января составил 7,068 трлн. гривен или 168,99 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов.

Основная часть долга – внешние обязательства, составляющие 5,14 трлн грн (122,93 млрд долл.), или 72,74% от общего долга. Внутренний долг соответственно составляет 1,93 трлн грн (46,07 млрд долл.), или 27,26%.

В Минфине добавили, что в течение января 2025 сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 87,03 млрд грн и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 2,93 млрд дол. США.

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