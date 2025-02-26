Как вернуться с СЗЧ по упрощенному алгоритму — разъяснение Минобороны

Военные, осуществившие СЗЧ до 29 ноября, могут вернуться на службу до 1 марта по упрощенному алгоритму и возобновиться на службе уже в течение 3 дней.

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В Минобороны напомнили, что у военнослужащих, самовольно покинувших воинскую часть до 29 ноября 2024 года, еще есть время до 1 марта 2025 года для возвращения на службу по упрощенной системе и возобновиться на службе уже в течение трех дней.

Как вернуться с СЗЧ:

нужно подать рапорт в Армию+ на возвращение на службу после СЗЧ;

за 24 часа прибыть в ближайшее отделение ВСП;

получить консультацию на месте и безопасно добраться до батальона резерва;

за 72 часа восстановиться на службе и вернуть социальные гарантии и денежные выплаты;

подать еще раз рапорт в Армия+, но теперь уже на смену места службы, прикрепив рекомендательное письмо от части, куда есть желание попасть;

за 72 часа получить согласование и готовиться к отъезду в новую часть.

Но в Минобороны отмечают, что это действует только до 1 марта и только для военных, которые в СЗЧ до 29 ноября 2024 года.

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