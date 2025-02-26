Як повернутися із СЗЧ за спрощеним алгоритмом — роз’яснення Міноборони

Військові, які здійснили СЗЧ до 29 листопада, можуть повернутися на службу до 1 березня за спрощеним алгоритмом та поновитись на службі вже протягом 3 днів.

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У Міноборони нагадали, що військовослужбовці, які самовільно залишили військову частину до 29 листопада 2024 року, ще мають час до 1 березня 2025 року для повернення на службу за спрощеною системою та поновитись на службі вже протягом трьох днів.

Як повернутися з СЗЧ:

потрібно подати рапорт в Армія+ на повернення на службу після СЗЧ;

за 24 години прибути до найближчого відділення ВСП;

отримати консультацію на місці та безпечно дістатись до батальйону резерву;

за 72 години поновитись на службі та повернути соціальні гарантії і грошові виплати;

подати ще раз рапорт в Армія+, але тепер вже на Зміну місця служби, прикріпивши рекомендаційний лист від частини, куди є бажання потрапити;

за 72 години отримати погодження та готуватись до від’їзду в нову частину.

Але у Міноборони зазначають, що це діє тільки до 1 березня і тільки для тих військових, які в СЗЧ до 29 листопада 2024 року. Після 1 березня теж можна повернутись на службу, проте вже не за цим спрощеним алгоритмом через Армія+. Поновлення на службі у такому разі може зайняти декілька місяців. І до цього моменту грошове забезпечення та інші гарантії не повертаються.

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