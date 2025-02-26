Як повернутися із СЗЧ за спрощеним алгоритмом — роз’яснення Міноборони

У Міноборони нагадали, що військовослужбовці, які самовільно залишили військову частину до 29 листопада 2024 року, ще мають час до 1 березня 2025 року для повернення на службу за спрощеною системою та поновитись на службі вже протягом трьох днів.
Як повернутися з СЗЧ:
Але у Міноборони зазначають, що це діє тільки до 1 березня і тільки для тих військових, які в СЗЧ до 29 листопада 2024 року. Після 1 березня теж можна повернутись на службу, проте вже не за цим спрощеним алгоритмом через Армія+. Поновлення на службі у такому разі може зайняти декілька місяців. І до цього моменту грошове забезпечення та інші гарантії не повертаються.
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