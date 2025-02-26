Кабмин одобрил соглашение с США о создании Инвестиционного фонда восстановления – Денис Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство приняло решения, необходимые для подписания соглашения между Украиной и США о создании Инвестиционного фонда восстановления.
По его словам, соглашение будет включать шесть ключевых положений.
Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», соглашение между Украиной и США о Инвестиционном фонде восстановления будет разрабатываться отдельно и подлежит ратификации Верховной Радой. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский 26 февраля.
В то же время текущее соглашение о правилах и условиях Инвестиционного фонда восстановления, то есть процедурное соглашение, не требует ратификации парламента. Оно будет одобрено Кабмином и подписано министром экономики Украины Юлией Свириденко и министром финансов США Скоттом Бессентом.
«Следующий договор будет сложнее и серьезнее. Потому что следующий договор будет касаться фонда, денег, и он уже будет подлежать обязательной ратификации в парламенте Украины», – отметил Президент Зеленский.
Напомним, что Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон 28 февраля для подписания соглашения о ископаемых.
Автор: Наталя Мамченко
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.