Кабмин одобрил соглашение с США о создании Инвестиционного фонда восстановления – Денис Шмыгаль

Украина будет вносить в Фонд 50% будущих поступлений от своих природно-ресурсных активов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство приняло решения, необходимые для подписания соглашения между Украиной и США о создании Инвестиционного фонда восстановления.

По его словам, соглашение будет включать шесть ключевых положений.

Украина и США создают Инвестиционный фонд восстановления, который будет находиться в совместной собственности и управляться правительствами обеих стран.

Украинские недра и ресурсы остаются украинскими – они не передаются ни в собственность США, ни кому-либо еще.

Украина будет вносить в Фонд 50% будущих поступлений от своих природно-ресурсных активов.

США будут делать взносы в Фонд в виде денежных средств, финансовых инструментов и других активов, критически важных для восстановления Украины.

Средства Фонда будут инвестироваться исключительно в проекты по восстановлению Украины. Фактически речь идет о Фонде для будущих поколений украинцев.

Соглашение учитывает обязательства Украины в рамках евроинтеграционного процесса, что исключает противоречия с европейскими требованиями.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», соглашение между Украиной и США о Инвестиционном фонде восстановления будет разрабатываться отдельно и подлежит ратификации Верховной Радой. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский 26 февраля.

В то же время текущее соглашение о правилах и условиях Инвестиционного фонда восстановления, то есть процедурное соглашение, не требует ратификации парламента. Оно будет одобрено Кабмином и подписано министром экономики Украины Юлией Свириденко и министром финансов США Скоттом Бессентом.

«Следующий договор будет сложнее и серьезнее. Потому что следующий договор будет касаться фонда, денег, и он уже будет подлежать обязательной ратификации в парламенте Украины», – отметил Президент Зеленский.

Напомним, что Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон 28 февраля для подписания соглашения о ископаемых.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.