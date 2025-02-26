Володимир Зеленський окреслив ключові позитиви тексту майбутньої угоди зі США: Україна не є боржником, а є партнером

Рамкова угода зі США передбачає, що вона є частиною майбутніх гарантій безпеки України – Володимир Зеленський.

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Президент Володимир Зеленський прокоментував проект Угоди зі США про встановлення правил та умов Інвестиційного фонду відбудови України. Нагадаємо, 26 лютого її планує схвалити Кабмін. Після цього, як повідомляли іноземні медіа, український Президент може зустрітися з Президентом США Дональдом Трампом.

«Кінцевий варіант угоди оцінюють дуже непогано наші урядовці. Рекомендують, що він може працювати. Я ще не бачив фінальний варіант, у мене була Ставка, але я попрацюю з ним.

Головні питання, які піднімав саме я – вони там звучать дуже непогано. І дійсно команди попрацювали. І українці, і американці. Головне для мене було, що ми не є боржниками. Цього в угоді немає – ані 500 млрд, ані 350, ані 150 млрд боргу – цього немає. Бо, як я казав раніше, таких домовленостей не було. Тому це про нове. Це дуже правильно, що це про нове.

І якщо ми говоримо про фонд, це питання також вирішене в цій рамковій угоді. Важливо, що ми там є «co-owners», тобто, партнерами. Там йдеться про партнерство. Бо це все ж такі наші ресурси. Ми готові говорити про партнерство. І фонд цей україно-американський, а не американський.

Казати про гроші ще дуже рано, бо це рамкова угода. Україна від нових певних речей дає гроші в цей фонд.

Наступний договір буде складніший і серйозніший. Бо наступний договір буде про фонд, про гроші, і там вже він буде мати обов’язкову ратифікацію в парламенті України.

Тут 50%, які відшкодовуються від прибутків, нових ліцензій. Тобто, Україна має розібратися з ліцензіями, де і що «лежить». Тому що, якщо воно лежить, якісь сплячі ліцензії, то воно має працювати на державу в будь-якому випадку. Для цього це нормально. І 50% від нового йде у фонд, де ми є партнерами.

Наступні договори будуть говорити, в якому форматі буде партнерство і як воно може працювати.

Три речі, які були важливі для мене. Це борг, якого немає в угоді. Далі, якщо ми говоримо потім про інвестиції 2:1, цей пункт є дуже важливим, його немає. Тому що ми передаємо, і потім американці будуть зараховувати майбутню допомогу, і про це ми повинні окремо говорити з Президентом США. Яка це може бути допомога. І це не стосується цієї угоди. Ця угода є частиною наших великих домовленостей зі США. Ця угода може бути частиною майбутніх гарантій безпеки. Треба ширше бачення, що чекає Україну, де ми.

Цей договір про економіку. Але я дуже просив, щоб з’явилося бачення, що це є частиною майбутніх гарантій безпеки України. І це з’явилося в 10-му пункті» – підкреслив Зеленський.

«Ця угода може мати великий успіх або тихенько пройти. А великий успіх залежить від нашої розмови з Президентом Трампом. І якщо я зрозумію ширшу картину, яку він бачить, бо у нас є своя картина, якщо я зрозумію, що все це є частиною гарантій безпеки для України, і США є однією з країн, яка дає гарантії безпеки, тоді це може бути успіх. А якщо це початок без бачення, що буде далі… Будемо бачити за результатами розмови з Президентом США» – додав Президент України.

Зазначимо, що відповідно до опублікованого у медіа тексту, пункт 10 проект передбачає, що ця двостороння угода та угода про Фонд становитимуть невід'ємні елементи архітектури двосторонніх та багатосторонніх угод, а також конкретні кроки для встановлення тривалого миру, зміцнення економічно-безпекової стійкості. У ньому зазначено, що уряд США підтримує зусилля України отримати гарантії безпеки, необхідні для створення тривалого миру, а учасники намагатимуться визначити будь-які необхідні кроки для захисту взаємних інвестицій, як визначено в Угоді про Фонд.

Автор: Наталя Мамченко

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