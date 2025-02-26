Китайські вчені пропонують оснастити роботів-собак термобаричною зброєю для боїв у містах

Китайські вчені досліджують можливість використання смертоносних роботів із термобаричною зброєю.

Фото: Interesting Engineering

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Китайські вчені, пов'язані з Народно-визвольною армією Китаю (НВАК), розглядають можливість використання роботів-собак із термобаричною зброєю для зачистки підземних комплексів у містах. Про це повідомляє Interesting Engineering.

За їхніми оцінками, такі роботи можуть ефективно діяти в міських боях, де цілі можуть ховатися або маскуватися. Раніше на військових навчаннях у Китаї вже демонстрували робота-собаку з кулеметом, однак оснащення його термобаричною зброєю зробить його значно смертоноснішим.

Термобарична зброя, також відома як вакуумна бомба, використовує кисень із навколишнього повітря для створення високотемпературного вибуху, що триває довше, ніж звичайний. За руйнівною силою вона поступається лише ядерній зброї. Температура в епіцентрі вибуху може сягати 2500°C, а ударна хвиля здатна знищувати бетонні укриття завтовшки до чотирьох метрів.

За словами дослідників, такі роботи можуть працювати у зв’язці з безпілотниками. Випробування показали, що подібні дронові групи ефективно координують дії, зокрема в умовах, де використання традиційної зброї ускладнене через глушіння GPS та електромагнітні перешкоди.

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