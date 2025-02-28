Дональд Трамп встретил Владимира Зеленского у Белого дома

В Белом доме началась встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

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Президент США Дональд Трамп встретил Президента Украины Владимира Зеленского возле Белого дома, которые прибыл на встречу 28 февраля.

Ожидается, что состоится подписание соглашения о редкоземельных ископаемых.

Сначала президенты встретятся в Овальном кабинете, возможно, тоже пообщаются с прессой.

Подписание соглашения ожидается в 20:00 по Киеву. Затем планируется, что состоится общение с прессой.

Ранее советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк сообщал, что соглашение о полезных ископаемых с Соединенными Штатами будет предусматривать дополнительные положения, касающиеся экономического сотрудничества и гарантий безопасности для Украины.

Напомним, что Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон 28 февраля для подписания соглашения об ископаемых с президентом США Дональдом Трампом.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 26 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство приняло решения, необходимые для подписания соглашения между Украиной и США о создании Инвестиционного фонда восстановления.

Также мы писали, что Верховная Рада не поддержала вызов министров для объяснения деталей одобренного Кабмином соглашения с США по поводу полезных ископаемых.

Напомним, 26 февраля в СМИ появился текст соглашения, запланированного между США и Украиной, об установлении правил и условий Инвестиционного фонда восстановления.

Автор: Наталя Мамченко

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