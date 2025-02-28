Соглашение об ископаемых из США будет иметь приложения о гарантиях безопасности Украины, — Подоляк

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк подчеркнул, что соглашение об ископаемых открывает путь к стратегическому партнерству с США.

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Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что соглашение о полезных ископаемых с Соединенными Штатами будет предусматривать дополнительные положения, касающиеся экономического сотрудничества и гарантий безопасности для Украины. По его словам, это рамочный документ, открывающий путь к стратегическому партнерству с США. Об этом Подоляк сообщил в эфире телемарафона.

"Много спекулятивных элементов вокруг этого соглашения. А это рамочный документ, который открывает путь к стратегическому партнерству с Соединенными Штатами. Соглашение будет иметь приложений несколько. Некоторые будут прописаны, четкие, с цифрами, будут прописывать инвестиционные программы, распределение прибыли от совместной разработки минералов. Другие приложения будут описывать гарантии безопасности", - сказал Подоляк.

Напомним, что Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон 28 февраля для подписания соглашения об ископаемых с президентом США Дональдом Трампом.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 26 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство приняло решения, необходимые для подписания соглашения между Украиной и США о создании Инвестиционного фонда восстановления.

Также мы писали, что Верховная Рада не поддержала вызов министров для объяснения деталей одобренного Кабмином соглашения с США по поводу полезных ископаемых.

Напомним, 26 февраля в СМИ появился текст соглашения, запланированного между США и Украиной, об установлении правил и условий Инвестиционного фонда восстановления.

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