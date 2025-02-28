Россияне не прорвали границу на Сумщине, но пытаются штурмовать ее, — руководитель ЦПД при СНБО Коваленко

В пятницу, 28 февраля, аналитический портал DeepState намекнул, что российские оккупанты якобы прорвали границу в Сумской области. На интерактивной карте появилась серая зона в районе села Новенькое.
На эту информацию отреагировал глава ЦПД при СНБО Андрей Коваленко, опроверг выводы о прорыве границы.
«Сейчас россияне предпринимают попытки штурмовых действий по линии границы без колонн техники пехотными группами», — сообщил он.
По словам Коваленко, Силы обороны уничтожают врага. К настоящему времени прорыва не произошло. Бои продолжаются.
«Замысел россиян прогнозируем и понятен – попытаться зайти в тыл к трассе, которая идет от Юнаковки до Суджи, и попытаться повлиять на логистику Сил обороны.
Но этот замысел известен, меры по его срыву принимаются силами обороны», - добавил он.
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