Россияне не прорвали границу на Сумщине, но пытаются штурмовать ее, — руководитель ЦПД при СНБО Коваленко

Руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что в настоящее время россияне предпринимают попытки штурмовых действий по линии границы без колонн техники пехотными группами.

Фото: lb.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В пятницу, 28 февраля, аналитический портал DeepState намекнул, что российские оккупанты якобы прорвали границу в Сумской области. На интерактивной карте появилась серая зона в районе села Новенькое.

На эту информацию отреагировал глава ЦПД при СНБО Андрей Коваленко, опроверг выводы о прорыве границы.

«Сейчас россияне предпринимают попытки штурмовых действий по линии границы без колонн техники пехотными группами», — сообщил он.

По словам Коваленко, Силы обороны уничтожают врага. К настоящему времени прорыва не произошло. Бои продолжаются.

«Замысел россиян прогнозируем и понятен – попытаться зайти в тыл к трассе, которая идет от Юнаковки до Суджи, и попытаться повлиять на логистику Сил обороны.

Но этот замысел известен, меры по его срыву принимаются силами обороны», - добавил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.