Росіяни не прорвали кордон на Сумщині, але намагаються штурмували його, — керівник ЦПД при РНБО Коваленко

Керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що наразі росіяни здійснюють спроби штурмових дій по лінії кордону без колон техніки, піхотними групами.

Фото: lb.ua

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У п’ятницю, 28 лютого, аналітичний портал DeepState натякнув, що російські окупанти нібито прорвали кордон у Сумській області. На інтерактивній мапі з'явилася сіра зона в районі села Новеньке.

На цю інформацію відреагував очільник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко, спростувавши висновки про прорив кордону, які зробили деякі ЗМІ.

«Наразі росіяни здійснюють спроби штурмових дій по лінії кордону без колон техніки, піхотними групами», — повідомив він.

За словами Коваленка, Сили оборони знищують ворога. На цей час прориву не відбулося. Бої тривають.

«Задум росіян прогнозований та зрозумілий - спробувати зайти в тил до траси, яка йде від Юнаківки до Суджи, і спробувати вплинути на логістику Сил оборони.

Але цей задум відомий, заходи по його зриву вживаються Силами оборони», - додав він.

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