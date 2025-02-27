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Верховная Рада не поддержала вызов министров для объяснения деталей одобренного Кабмином соглашения с США по полезным ископаемым

11:21, 27 февраля 2025
Текст соглашения относительно полезных ископаемых пока не опубликован в официальных источниках – депутаты попросили вызвать министров.
Верховная Рада не поддержала вызов министров для объяснения деталей одобренного Кабмином соглашения с США по полезным ископаемым
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Народные депутаты снова не смогли набрать необходимое количество голосов для вызова профильных министров с целью разъяснения деталей одобренного Кабмином соглашения о полезных ископаемых. Проект соглашения пока официально не опубликован.

26 февраля в СМИ появился текст соглашения, запланированного между США и Украиной, об установлении правил и условий Инвестиционного фонда восстановления. Все детали будут в следующем отдельном соглашении о Инвестиционном фонде. Однако уже в этом соглашении о правилах указывается, что оно «обязательно к исполнению» и будет выполняться каждым участником «в соответствии с их внутренними процедурами». Какими именно – не уточняется.

Предложение заслушать членов Кабмина не набрало необходимого количества голосов. За предложение заслушать премьер-министра Дениса Шмыгаля проголосовали 138 депутатов, заслушать министра экономики Юлию Свириденко – 125.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук отметил, что министры уже вылетели в США. Позже он уточнил, что вылетела вице-премьер Ольга Стефанишина.

Напомним, на 28 февраля запланирована церемония подписания соглашения относительно полезных ископаемых в Вашингтоне. Со стороны Украины соглашение подпишет Юлия Свириденко, со стороны США – министр финансов Скотт Бессент.

Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп проведут соответствующую встречу.

26 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство приняло решения, необходимые для подписания соглашения между Украиной и США о создании Инвестиционного фонда восстановления.

По его словам, соглашение будет включать шесть ключевых пунктов:

  • Украина и США создают Инвестиционный фонд восстановления, который будет находиться в совместной собственности и управляться правительствами обеих стран.
  • Украинские недра и ресурсы остаются украинскими, они не передаются в собственность ни США, ни кому-либо еще.
  • Украина будет вносить в Фонд 50% будущих поступлений от своих природно-ресурсных активов.
  • США будут делать взносы в Фонд в виде денежных средств, финансовых инструментов и других активов, критически важных для восстановления Украины.
  • Собранные Фондом средства будут инвестироваться исключительно в проекты восстановления Украины. Фактически речь идет о Фонде для будущих поколений украинцев.
  • В соглашении учтены обязательства Украины в рамках евроинтеграционного процесса. То есть, никаких противоречий с нашими евроинтеграционными обязательствами не возникнет.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», соглашение между Украиной и США о Инвестиционном фонде восстановления будет разрабатываться отдельно, и его должна будет ратифицировать Верховная Рада. Об этом заявил президент Владимир Зеленский 26 февраля.

Настоящее же соглашение об установлении правил и условий Инвестиционного фонда восстановления, то есть процедурное соглашение, не потребует ратификации парламента. Его утвердит Кабмин, и подпишут министр экономики Украины Юлия Свириденко и министр финансов США Скотт Бессент.

«Следующее соглашение будет сложнее и серьезнее. Потому что следующее соглашение будет касаться фонда, денег, и там уже потребуется обязательная ратификация парламентом Украины», – отметил президент Зеленский.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховная Рада Украины США Кабинет Министров Украины

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