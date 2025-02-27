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Пентагон вводит ограничения для трансгендерных военнослужащих в армии США

11:23, 27 февраля 2025
Для трансгендерных военных нужно будет специальное разрешение для службы.
Пентагон вводит ограничения для трансгендерных военнослужащих в армии США
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По новым правилам Пентагона, трансгендерные военнослужащие будут отстранены от службы в армии США, если не получат специальное разрешение. Это ограничение касается как новых рекрутов, так и действующих военных. Меморандум, поданный в суд, расширяет запрет на действующих военнослужащих, пишет Reuters.

Согласно новой политике, армия больше не будет принимать трансгендерных лиц на службу и прекратит финансирование процедур смены пола для военных. Для продолжения службы трансгендерным военнослужащим необходимо получить разрешение, которое может быть предоставлено только при условии, что это имеет весомый правительственный интерес и поддерживает боевые возможности. Меморандум также указывает на необходимость идентификации трансгендерных военных в течение 30 дней, а увольнение должно начаться через 60 дней.

Министр обороны Пит Хегсет отметил, что военные с гендерной дисфорией будут «относиться с достоинством и уважением».

Согласно данным Министерства обороны, в армии США служит около 1,3 миллиона военных, из которых правозащитники оценивают количество трансгендерных лиц в 15 000.

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США военные армия Пентагон

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