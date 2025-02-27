Пентагон вводить обмеження для трансгендерних військовослужбовців в армії США

Для трансгендерних військових потрібен буде спеціальний дозвіл для служби.

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За новими правилами Пентагону, трансгендерні військовослужбовці будуть відсторонені від служби в армії США, якщо не отримають спеціальний дозвіл. Це обмеження стосується як нових рекрутів, так і діючих військових. Меморандум, поданий до суду, розширює заборону на чинних військовослужбовців, пише Reuters.

Згідно з новою політикою, армія більше не прийматиме трансгендерних осіб на службу і припинить фінансування процедур зміни статі для військових. Для продовження служби трансгендерним військовослужбовцям необхідно отримати дозвіл, який може бути наданий лише за умови, що це має вагомий урядовий інтерес і підтримує бойові можливості. Меморандум також вказує на необхідність ідентифікації трансгендерних військових протягом 30 днів, а звільнення має розпочатися через 60 днів.

Міністр оборони Піт Хегсет наголосив, що військові з гендерною дисфорією будуть «ставитися з гідністю та повагою».

Згідно з даними Міністерства оборони, в армії США служить близько 1,3 мільйона військових, з яких правозахисники оцінюють кількість трансгендерних осіб у 15 000.

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