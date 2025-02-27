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Апеляційний суд перекваліфікував дії водія, який влаштував смертельну ДТП та ухвалив новий вирок у справі

15:53, 27 лютого 2025
Суд визнав доведеним факт, що водій керував у нетверезому стані, що спричинило загибель людини.
Апеляційний суд перекваліфікував дії водія, який влаштував смертельну ДТП та ухвалив новий вирок у справі
ілюстративне фото
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Хмельницький апеляційний суд перекваліфікував дії водія, з вини якого загинула людина, визнавши доведеним той факт, що він керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. Про це повідомляє пресслужба суду. 

Аварія сталася увечері 29 жовтня 2023 року поблизу с. Турівка Теофіпольської ТГ Хмельницької області. Водій вантажо-пасажирського автобуса Mercedes-Benz Sprinter не обрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки й на заокругленні дороги виїхав на праве узбіччя, після чого різко змінив напрямок руху ліворуч – мікроавтобус перекинувся на бік. В аварії загинув 33-річний пасажир.

Теофіпольський районний суд Хмельницької області визнав 44-річного водія винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України), та призначив йому покарання у виді 221 000 грн штрафу без позбавлення права керувати транспортними засобами.

Вирок оскаржив прокурор: просив його скасувати та визнати водія винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп`яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України), й покарати 5-річним ув’язненням з позбавленням права керування транспортними засобами на 5 років.

Апеляційний суд на клопотання прокурора повторно дослідив докази – роздруківку алкотесту та відеозапис проведення поліцейським огляду водія на стан алкогольного сп`яніння – визнав їх допустимими й такими, що у сукупності доводять порушення обвинуваченим п. 2.9 (а) Правил дорожнього руху України.

Колегія суддів зауважила на показання обвинуваченого: він визнав себе винним у вчиненні ДТП, заперечивши, що був нетверезим, водночас сказав, що того дня зранку випив близько 80 г горілки. Він добровільно пройшов огляд на стан сп’яніння, не оспорював результатів алкотесту – 0,61 проміле та підписав роздруківку приладу.

Щодо висновку експерта, відповідно до якого у крові водія не виявлено етилового й інших спиртів та їхніх ізомерів, на який місцевий суд послався у вироку, як на спростування керування транспортним засобом у нетверезому стані, то колегія суддів вважає: такий результат обумовлений «тим, що кров обвинуваченого на дослідження експертам надійшла 30.10.2023 з 03 год 35 хв по 03 год 45 хв, тобто за спливом більше шести годин після ДТП, та за спливом більше ніж три години, після огляду водія поліцейськими за допомогою газоаналізатора».

Відтак апеляційний суд визнав обґрунтованими доводи прокурора про доведеність перебування обвинуваченого під час ДТП в стані алкогольного сп`яніння. Тому частково задовольнив його апеляційну скаргу – скасував вирок місцевого суду й ухвалив новий: визнав водія винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 286-1 КК України та призначив йому покарання із застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України: два роки позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 5 років.

При призначенні покарання нижче від найнижчої межі, встановленої в інкримінованій статті, апеляційний суд серед іншого врахував, що обвинувачений вчинив тяжкий злочин з необережності, повністю відшкодував заподіяну шкоду потерпілій, яка просила не позбавляти його волі, щиро розкаявся, активно сприяв розкриттю злочину, має виключно позитивні характеристики, підтримує родину загиблого.

При цьому колегія суддів звернула увагу, що кримінальний закон забороняє звільнення від відбування покарання з випробуванням осіб, засуджених за порушення правил безпеки дорожнього руху, які керували транспортними засобами у стані сп`яніння.

З вироком апеляційного суду у справі № 685/1416/23 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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