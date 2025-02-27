Справи щодо податків та зборів і захисту соціальних прав — огляд практики КАС ВС

Оприлюднили огляд судової практики КАС ВС за січень 2025 року.

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Верховний Суд оприлюднив огляд актуальної судової практики Касаційного адміністративного суду у складі ВС за січень 2025 року.

В огляді відображено правові позиції колегій суддів КАС ВС, які матимуть значення для формування єдності судової практики при вирішенні публічно-правових спорів, зокрема про:

- безпідставність ненарахування й невиплати військовослужбовцю додаткової винагороди через формальні недоліки в доказах його участі в бойових діях;

- врахування додаткової винагороди для обчислення компенсації за невикористану відпустку військовослужбовцям;

- неможливість звільнення з військової служби під час мобілізації через досягнення пенсійного віку;

- протиправність відмови в перерахунку пенсії військовому пенсіонеру з урахуванням додаткової вислуги років через неподання заявником до пенсійного органу розрахунку вислуги років;

- право медичного працівника на одноразову виплату в разі встановлення йому групи інвалідності або ступеня втрати працездатності внаслідок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2;

- анулювання реєстрації платника податку на додану вартість;

- нарахування пені без ухвалення податкового повідомлення-рішення;

- оприбуткування податком на додану вартість під час продажу активів.

Заслуговують на увагу також правові висновки з питань застосування процесуального закону, зокрема щодо:

- відсутності в Державної служби України з надзвичайних ситуацій права звертатися до суду з позовом щодо зобов’язання приведення у стан готовності захисних споруд;

- неможливості оскарження наказу Пенсійного фонду України в частині надання працівникам відділу обслуговування громадян права підпису розрахунків фактичних витрат на виплату та доставку пенсій.

Упродовж січня 2025 року КАС ВС висловлював також інші, не менш актуальні правові позиції, з якими можна ознайомитися в огляді судової практики.

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