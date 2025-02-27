Дела по налогам и сборам, а также по защите социальных прав — обзор практики КАС ВС

Обнародовали обзор судебной практики КАС ВС за январь 2025 года.

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Верховный Суд обнародовал обзор актуальной судебной практики Кассационного административного суда в составе ВС за январь 2025 года.

В обзоре отражены правовые позиции коллегий судей КАС ВС, которые будут иметь значение для формирования единства судебной практики при разрешении публично-правовых споров, в частности:

- безосновательность неначисления и невыплаты военнослужащему дополнительного вознаграждения из-за формальных недостатков в доказательствах его участия в боевых действиях;

- учет дополнительного вознаграждения для исчисления компенсации за неиспользованный отпуск военнослужащим;

- невозможность увольнения с военной службы во время мобилизации из-за достижения пенсионного возраста;

- противоправность отказа в перерасчете пенсии военному пенсионеру с учетом дополнительной выслуги лет из-за неподачи заявителем в пенсионный орган расчета выслуги лет;

- право медицинского работника на одноразовую выплату в случае установления ему группы инвалидности или степени потери трудоспособности вследствие заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2;

- аннулирование регистрации плательщика налога на добавленную стоимость;

- начисление пени без принятия налогового уведомления-решения;

- оприходование налогом на добавленную стоимость при продаже активов.

Заслуживают внимания также правовые выводы по вопросам применения процессуального закона, в частности:

- отсутствие у Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям права обращаться в суд с иском об обязательстве приведения в состояние готовности защитных сооружений;

- невозможность обжалования приказа Пенсионного фонда Украины в части предоставления работникам отдела обслуживания граждан права подписи расчетов фактических расходов на выплату и доставку пенсий.

В январе 2025 года КАС ВС высказывал также другие, не менее актуальные правовые позиции, с которыми можно ознакомиться в обзоре судебной практики.

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