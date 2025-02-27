Андрей Гнатов был назначен заместителем начальника Генштаба ВСУ

Накануне Владимир Зеленский уволил Андрея Гнатова с должности командующего Объединенными силами ВСУ.

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Министр обороны Рустем Умеров своим приказом, по согласованию с Президентом, назначил генерал-майора Андрея Гнатова заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В новой должности Гнатов будет отвечать «за генерацию сил и сотрудничество с партнерами», отметил Умеров.

«Пан Гнатов имеет более 27 лет опыта в армии, служил на ключевых должностях – от командира бригады морской пехоты до Командующего объединенными силами ВСУ и войск оперативного командования «Восток», – отметил глава Минобороны.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Гнатова с должности командующего Объединенными силами ВСУ.

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