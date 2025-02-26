Зеленский уволил Андрея Гнатова с должности командующего Объединенными силами ВСУ

Андрей Гнатов уволен с должности командующего Объединенными силами ВСУ.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Гнатова с должности командующего объединенными силами Вооруженных Сил Украины. Об этом свидетельствует указ на сайте главы государства №148/2025.

Известно, что в июне 2024 года Зеленский принял решение о замене командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова.

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