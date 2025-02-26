Умерла актриса Мишель Трахтенберг, известная по сериалам «Баффи» и «Сплетница»

Мишель Трахтенберг умерла в возрасте 39 лет, недавно она перенесла трансплантацию печени.

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Американская актриса Мишель Трахтенберг скончалась в возрасте 39 лет. Тело знаменитости обнаружили утром 26 февраля в Нью-Йорке.

По данным ABC News, Трахтенберг недавно перенес трансплантацию печени. Издание предполагает, что смерть могла наступить из-за осложнений, однако подтверждений этого нет.

Мишель Трахтенберг родилась в Нью-Йорке 11 октября 1985 года. Актерскую карьеру она начала в трехлетнем возрасте, сотрудничала с детским телеканалом Nickelodeon. Последний раз на экране Трахтенберг появилась в ребуте "Сплетницы".

Широкую популярность ей принес сериал "Баффи – истребительница вампиров". Среди других работ артистки – "Инспектор Гаджет", "Загадочная кожа", "Евротур", "Черное Рождество", "Папе снова 17".

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