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Умерла актриса Мишель Трахтенберг, известная по сериалам «Баффи» и «Сплетница»

20:27, 26 февраля 2025
Мишель Трахтенберг умерла в возрасте 39 лет, недавно она перенесла трансплантацию печени.
Умерла актриса Мишель Трахтенберг, известная по сериалам «Баффи» и «Сплетница»
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Американская актриса Мишель Трахтенберг скончалась в возрасте 39 лет. Тело знаменитости обнаружили утром 26 февраля в Нью-Йорке.

По данным ABC News, Трахтенберг недавно перенес трансплантацию печени. Издание предполагает, что смерть могла наступить из-за осложнений, однако подтверждений этого нет.

Мишель Трахтенберг родилась в Нью-Йорке 11 октября 1985 года. Актерскую карьеру она начала в трехлетнем возрасте, сотрудничала с детским телеканалом Nickelodeon. Последний раз на экране Трахтенберг появилась в ребуте "Сплетницы".

Широкую популярность ей принес сериал "Баффи – истребительница вампиров". Среди других работ артистки – "Инспектор Гаджет", "Загадочная кожа", "Евротур", "Черное Рождество", "Папе снова 17".

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