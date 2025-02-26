Померла актриса Мішель Трахтенберг, відома по серіалах «Баффі» і «Пліткарка»

Мішель Трахтенберг померла у віці 39 років, нещодавно вона перенесла трансплантацію печінки.

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Американська актриса Мішель Трахтенберг померла у віці 39 років. Тіло знаменитості виявили вранці 26 лютого в Нью-Йорку.

За даними ABC News, Трахтенберг нещодавно перенесла трансплантацію печінки. Видання припускає, що смерть могла настати через ускладнення, однак підтверджень цього немає.

Мішель Трахтенберг народилася в Нью-Йорку 11 жовтня 1985 року. Акторську кар'єру вона розхпочала у трирічному віці, співпрацювала із дитячим телеканалом Nickelodeon. Останній раз на екрані Трахтенберг з'явилася в ребуті "Пліткарки".

Широку популярність їй приніс серіал "Баффі - винищувачка вампірів". Серед інших робіт артистки - "Інспектор Гаджет", "Загадкова шкіра", "Євротур", "Чорне Різдво", "Папі знову 17".

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