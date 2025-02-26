Зеленський звільнив Андрія Гнатова з посади командувача Об'єднаних сил ЗСУ

Андрія Гнатова звільнено з посади командувача Об’єднаних сил ЗСУ

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Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Гнатова з посади командувача об'єднаних сил Збройних Сил України. Про це свідчить указ на сайті глави держави №148/2025.

Відомо, що у червні 2024 року Зеленський ухвалив рішення про заміну командувача Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова.

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