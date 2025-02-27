Практика судов
  1. В Украине

ГБР разоблачило коррупционную схему среди должностных лиц ВСУ – военнообязанные платили за обновление данных

12:17, 27 февраля 2025
Коррупционную схему среди должностных лиц ВСУ разоблачило в ТЦК Киева и Волынской области.
ГБР разоблачило коррупционную схему среди должностных лиц ВСУ – военнообязанные платили за обновление данных
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственное бюро расследований разоблачило коррупционную схему, организованную двумя должностными лицами Вооруженных сил Украины, которые через территориальные центры комплектования (ТЦК) Киева и Волынской области незаконно помогали военнообязанным обновлять свои военно-учетные данные за немалые суммы денег. Об этом сообщили в ГБР.

В январе 2025 года подполковник ВСУ предложил одному из военнообязанных «услугу» по обновлению данных в реестре «Оберег» через связи в ТЦК Киева. Стоимость таких услуг составляла 4 тысячи долларов США, и после выполнения необходимой процедуры подполковник получил оговоренную сумму.

Позже подполковник предложил аналогичную услугу через ТЦК Волынской области, где с помощью своего руководителя, полковника, бывшего военного комиссара, обещал организовать обновление учетных данных без необходимости выезда в область. Стоимость этого «сервиса» была значительно выше - 9 тысяч долларов США.

В феврале 2025 года полковник, который также был вовлечен в схему, обратился к руководителю ТЦК Волынской области с просьбой помочь его подчиненному за денежное вознаграждение. В общем, трое военнообязанных заплатили сумму в 22 тысячи долларов США за эти коррупционные услуги.

Фигуранты были задержаны правоохранителями во время получения третьей части взятки. Сейчас им сообщено о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины, предусматривающим наказание до 10 лет лишения свободы.

Следственные действия продолжаются, и ожидается сообщение о подозрении другим должностным лицам ТЦК Киева и Волынской области, которые были причастны к этой преступной схеме.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

коррупция ВСУ военные ГБР ТЦК

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Закон об отмене Хозяйственного кодекса опубликован – сравнительная таблица изменений в кодексы

Хозяйственный кодекс утратит силу с 28 августа 2025 года, но некоторые нормы закона начнут действовать уже с 28 февраля – Восточный апелляционный хозяйственный суд подготовил сравнительную таблицу изменений

В Минкульте объяснили, откуда взялись письма в пограничную службу о выезде медийщиков и артистов

Письма-рекомендации Минкульта в Государственную пограничную службу существуют вне правового поля – советник министра Дмитрий Золотухин.

Это знак, что Украина привержена продолжению судебной реформы – послы стран G7 приветствовали принятие депутатами закона о СОАС и СААС

По словам послов стран G7, принятие Верховной Радой законопроекта о создании СОАС и СААС означает, что Украина остается приверженной продолжению ключевых реформ в судебной сфере.

Народные депутаты смогли имплементировать директиву ЕС в законопроект даже без ее официального перевода

Депутатам удалось написать законопроект об имплементации директивы ЕС даже без ее официального перевода.

Верховная Рада не поддержала вызов министров для объяснения деталей одобренного Кабмином соглашения с США по полезным ископаемым

Текст соглашения относительно полезных ископаемых пока не опубликован в официальных источниках – депутаты попросили вызвать министров.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олексій Плахов
    Олексій Плахов
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Оксана Чус
    Оксана Чус
    суддя Центрального апеляційного господарського суду
  • Олег Білоус
    Олег Білоус
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Анатолій Радчук
    Анатолій Радчук
    голова Одеського окружного адміністративного суду