ГБР разоблачило коррупционную схему среди должностных лиц ВСУ – военнообязанные платили за обновление данных

Коррупционную схему среди должностных лиц ВСУ разоблачило в ТЦК Киева и Волынской области.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственное бюро расследований разоблачило коррупционную схему, организованную двумя должностными лицами Вооруженных сил Украины, которые через территориальные центры комплектования (ТЦК) Киева и Волынской области незаконно помогали военнообязанным обновлять свои военно-учетные данные за немалые суммы денег. Об этом сообщили в ГБР.

В январе 2025 года подполковник ВСУ предложил одному из военнообязанных «услугу» по обновлению данных в реестре «Оберег» через связи в ТЦК Киева. Стоимость таких услуг составляла 4 тысячи долларов США, и после выполнения необходимой процедуры подполковник получил оговоренную сумму.

Позже подполковник предложил аналогичную услугу через ТЦК Волынской области, где с помощью своего руководителя, полковника, бывшего военного комиссара, обещал организовать обновление учетных данных без необходимости выезда в область. Стоимость этого «сервиса» была значительно выше - 9 тысяч долларов США.

В феврале 2025 года полковник, который также был вовлечен в схему, обратился к руководителю ТЦК Волынской области с просьбой помочь его подчиненному за денежное вознаграждение. В общем, трое военнообязанных заплатили сумму в 22 тысячи долларов США за эти коррупционные услуги.

Фигуранты были задержаны правоохранителями во время получения третьей части взятки. Сейчас им сообщено о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины, предусматривающим наказание до 10 лет лишения свободы.

Следственные действия продолжаются, и ожидается сообщение о подозрении другим должностным лицам ТЦК Киева и Волынской области, которые были причастны к этой преступной схеме.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.