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ДБР викрило корупційну схему серед посадовців ЗСУ – військовозобов'язані платили за оновлення даних

12:17, 27 лютого 2025
Корупційну схему серед посадовців ЗСУ викрило у ТЦК Києва та Волинської області.
ДБР викрило корупційну схему серед посадовців ЗСУ – військовозобов'язані платили за оновлення даних
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Державне бюро розслідувань викрило корупційну схему, організовану двома посадовцями Збройних сил України, які через територіальні центри комплектування (ТЦК) Києва та Волинської області незаконно допомагали військовозобов'язаним оновлювати свої військово-облікові дані за чималі суми грошей. Про це повідомили в ДБР.

У січні 2025 року підполковник ЗСУ запропонував одному з військовозобов'язаних «послугу» з оновлення даних у реєстрі «Оберіг» через зв'язки в ТЦК Києва. Вартість таких послуг становила 4 тисячі доларів США, і після виконання необхідної процедури підполковник отримав обумовлену суму.

Пізніше підполковник запропонував аналогічну послугу через ТЦК Волинської області, де за допомогою свого керівника, полковника, колишнього військового комісара, обіцяв організувати оновлення облікових даних без необхідності виїзду до області. Вартість цього «сервісу» була значно вищою — 9 тисяч доларів США.

У лютому 2025 року полковник, який також був залучений до схеми, звернувся до керівника ТЦК Волинської області з проханням допомогти його підлеглому за грошову винагороду. Загалом, троє військовозобов'язаних заплатили суму у 22 тисячі доларів США за ці корупційні послуги.

Фігуранти були затримані правоохоронцями під час отримання третьої частини хабаря. Наразі їм повідомлено про підозру за статтями Кримінального кодексу України, що передбачають покарання до 10 років позбавлення волі.

Слідчі дії тривають, і очікується повідомлення про підозру іншим посадовцям ТЦК Києва та Волинської області, які були причетні до цієї злочинної схеми.

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корупція ЗСУ військові ДБР ТЦК

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