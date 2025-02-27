У ЄС заявили, що готові брати участь у гарантіях миру в Україні

На саміт ЄС по європейській обороні та безпеки запросили також Президента України Володимира Зеленського.

Фото: nbuv.gov.ua

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Європейський Союз готовий брати участь у гарантіях дотримання миру в Україні. Про це заявив голова Євроради Антоніу Кошта у запрошенні, яке було направлено лідерам Європейського союзу на спеціальний саміт, що відбудеться 6 березня.

«ЄС та його держави-члени готові взяти на себе велику відповідальність за безпеку Європи. Тому ми маємо бути готовими до можливого європейського внеску у гарантії безпеки, які будуть необхідні для забезпечення міцного миру в Україні», - йдеться у запрошенні.

Також Кошта заявив, що запросив Президента України Володимира Зеленського на саміт лідерів ЄС 6 березня.

Раніше ми писали, що міністри країн-членів ЄС підтримали нову ініціативу військової допомоги Україні.

Також президент Фінляндії Александер Стубб озвучив проект бачення мирного процесу.

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