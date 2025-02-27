В ЕС заявили, что готовы участвовать в гарантиях мира в Украине

На саммит ЕС по европейской обороне и безопасности пригласили также Президента Украины Владимира Зеленского.

Фото: nbuv.gov.ua

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Европейский Союз готов участвовать в гарантиях соблюдения мира в Украине. Об это заявил глава Евросовета Антониу Кошта в приглашении, которое было направлено лидерам Европейского союза на специальный саммит, который состоится 6 марта.

«ЕС и его государства-члены готовы взять на себя большую ответственность за безопасность Европы. Поэтому мы должны быть готовы к возможному европейскому вкладу в гарантии безопасности, которые будут необходимы для обеспечения прочного мира в Украине», - сказано в приглашении.

Также Кошта заявил, что пригласил Президента Украины Владимира Зеленского на саммит лидеров ЕС 6 марта.

Ранее сообщалось, что министры стран-членов ЕС поддержали новую инициативу военной помощи Украине.

Также президент Финляндии Александр Стубб озвучил проект видения мирного процесса.

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