Министры стран-членов ЕС поддержали новую инициативу военной помощи Украине, — Кая Каллас

По словам Каи Каллас, детали и цифры по военной помощи будут решены и обсуждены на внеочередном Европейском саммите 6 марта.

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Министры иностранных дел стран-членов ЕС поддержали новую инициативу военной помощи Украине. Об этом сообщила высокий представитель Евросоюза Кая Каллас на пресс-конференции после завершения заседания Совета ЕС по иностранным делам.

По ее словам, детали и цифры будут решены и обговорены на внеочередном Европейском саммите, который пройдет 6 марта.

«Мы обсудили и министры широко поддержали новую инициативу по военной помощи Украине. Конечно, детали и цифры будут решены и обговорены на внеочередном Европейском саммите 6 марта. Мы должны поставить Украину в позицию силы, чтобы Украина могла сказать «нет» плохому соглашению», - сказала Каллас.

Также она напомнила, что 24 февраля Совет ЕС принял 16-й пакет санкций против России и подчеркнул, что уже идет работа над 17-м пакетом.

«Сегодня три года назад в Украине началась война, и, я думаю, мы все можем вспомнить, где мы были в этот момент, когда услышали об этом. Нет вопроса, кто здесь агрессор, а кто жертва. Россия начала бомбардировать Украину 24 февраля 2022 г. и продолжает это делать. Никто в Европе не хочет продолжения войны и никто в Европе не хочет войны меньше, чем украинцы. Они хотят мира на своей территории, и это вполне понятно, поэтому мы должны быть действительно сильны против агрессора и достигать мира силой», - сказала высокий представитель и добавила, что ЕС стоит за Украиной: «Мы это обещали и делаем».

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