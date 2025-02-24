Президент Финляндии Александр Стубб озвучил проект видения мирного процесса

По его словам, драфтовая версия мирного процесса должна состоять из трех фаз.

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Во время саммита в Киеве 24 февраля с участием европейских лидеров и украинских властей Президент Финляндии Александер Стубб озвучил проект видения мирного процесса.

«Должно быть что-то конкретное в предложениях, которые есть на столах. Хочу предложить, и, знаете ли, я говорил – и с вами, и с теми, кто здесь за столом, что это не план мира.

Я хочу предложить как драфтовую версию этого процесса. И в нем есть три фазы.

Первая – это до остановки огня. Это та фаза, когда мы прилагаем максимальные усилия, и давим на Россию, включая санкции, использование замороженных активов и продолжение до того, как будет прекращение огня – или к Пасхе, или мы не знаем когда.

Вторая фаза – это фаза прекращения огня. И здесь нужно учитывать линию разграничения, мониторить разные процессы. Но следует учитывать, что будут переговоры относительно процесса мира.

Вот здесь уже мы можем говорить о реконструкции и о том, чтобы снимать санкции. Учитывая все это, я считаю, что нам нужно четко сказать – россиянам и всем остальным, что есть несколько аспектов, которые в этих переговорах не обсуждаются. Во-первых, это членство в ЕС. Не Россия, а Европа решает этот вопрос. НАТО – Североатлантический союз решает, кто является членом НАТО. Защита Украины – не Россия, решает, что у Украины будет на границах. И четвертое, это договоренности о порядке безопасности Европы», – отметил Александер Стубб.

Напомним, во время саммита Президент Литвы Гитанас Науседа предложил ускорить вступление Украины в ЕС и назначить дату – 1 января 2030 года.

Автор: Наталя Мамченко

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